Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Speciali
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Foto-abusi su sito pornoCercatore funghi mortoIliass AouaniSoda caustica al barTragedia SannazaroMeteo
Acquista il giornale
Trova MiAl via "Flora et Decora". Tre anime, un solo evento
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Trova Mi
  4. Al via "Flora et Decora". Tre anime, un solo evento

Al via "Flora et Decora". Tre anime, un solo evento

Oltre 80 espositori tra laboratori, incontri e degustazioni: ingresso gratis "In Sant’Ambrogio verde, artigianato e gusto, tre espressioni del viver bene".

Oltre 80 espositori tra laboratori, incontri e degustazioni: ingresso gratis "In Sant’Ambrogio verde, artigianato e gusto, tre espressioni del viver bene".

Oltre 80 espositori tra laboratori, incontri e degustazioni: ingresso gratis "In Sant’Ambrogio verde, artigianato e gusto, tre espressioni del viver bene".

Flora, Decora e Ristora: tre aree tematiche per un evento che celebra il verde, l’artigianato e il gusto. Oltre 80 espositori selezionati, laboratori, incontri e degustazioni nel cuore della città. Ingresso gratuito. Torna con questi numeri, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, uno degli appuntamenti più amati da chi ha “il pollice verde“: Flora et Decora, mostra-mercato dedicata al mondo del verde e dell’artigianato d’eccellenza. L’evento, alla ventesima edizione, si svolgerà nell’iconica cornice di piazza sant’Ambrogio, luogo meneghino d’elezione e sede originaria della manifestazione.

L’ingresso è gratuito, per tre giorni aperti a tutti nel segno della bellezza naturale, della cultura manuale e del gusto autentico: per la sezione “Flora“ arriveranno vivaisti, floricoltori e produttori botanici da tutta Italia. Dalle piante rare alle ornamentali, dalle officinali ai bonsai, dalle graminacee alle aromatiche, ogni stand è curato per offrire varietà, conoscenza e qualità, in un percorso di scoperta. “Decora“ è lo spazio dedicato all’artigianato artistico e al design, ospita espositori che propongono arredi per interni ed esterni, ceramiche, tessili naturali, complementi d’arredo, oggetti unici e accessori creativi, tutti realizzati con maestria, rispetto per i materiali e attenzione alla sostenibilità. Ultimo ma non per importanza, “Ristora“ è l’area dedicata al gusto e all’enogastronomia di qualità con piccoli produttori, aziende agricole, vignaioli, realtà di eccellenza e start-up gastronomiche. Dalle confetture biologiche agli oli extravergine, dai formaggi artigianali ai salumi d’autore, dal cioccolato bean-to-bar ai vini naturali: dietro ogni prodotto c’è una storia.

Un evento che unisce natura, creatività e gusto Flora et Decora è pensato per un pubblico trasversale: giardinieri e architetti del paesaggio, designer, artigiani, food lover, famiglie e cittadini curiosi. L’obiettivo è offrire uno spazio di qualità in cui scoprire e acquistare prodotti belli, buoni e sostenibili, direttamente dai produttori e artigiani. Nei tre giorni si alterneranno attività didattiche, laboratori pratici, momenti musicali, installazioni e talk divulgativi su tematiche green, manualità, alimentazione consapevole e cultura del paesaggio. "Il verde, l’artigianato e il gusto sono tre espressioni del vivere bene e in armonia con ciò che ci circonda – afferma Lamberto Rubini, ideatore di Flora et Decora –. Piazza sant’Ambrogio è il cuore pulsante della nostra visione: uno spazio aperto, accogliente, ricco di storia e di energia. Invitiamo tutti a prendersi del tempo, a rallentare, a lasciarsi ispirare da chi coltiva, crea e produce con passione".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata