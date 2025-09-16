Al via "Flora et Decora". Tre anime, un solo evento

Flora, Decora e Ristora: tre aree tematiche per un evento che celebra il verde, l’artigianato e il gusto. Oltre 80 espositori selezionati, laboratori, incontri e degustazioni nel cuore della città. Ingresso gratuito. Torna con questi numeri, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, uno degli appuntamenti più amati da chi ha “il pollice verde“: Flora et Decora, mostra-mercato dedicata al mondo del verde e dell’artigianato d’eccellenza. L’evento, alla ventesima edizione, si svolgerà nell’iconica cornice di piazza sant’Ambrogio, luogo meneghino d’elezione e sede originaria della manifestazione.

L’ingresso è gratuito, per tre giorni aperti a tutti nel segno della bellezza naturale, della cultura manuale e del gusto autentico: per la sezione “Flora“ arriveranno vivaisti, floricoltori e produttori botanici da tutta Italia. Dalle piante rare alle ornamentali, dalle officinali ai bonsai, dalle graminacee alle aromatiche, ogni stand è curato per offrire varietà, conoscenza e qualità, in un percorso di scoperta. “Decora“ è lo spazio dedicato all’artigianato artistico e al design, ospita espositori che propongono arredi per interni ed esterni, ceramiche, tessili naturali, complementi d’arredo, oggetti unici e accessori creativi, tutti realizzati con maestria, rispetto per i materiali e attenzione alla sostenibilità. Ultimo ma non per importanza, “Ristora“ è l’area dedicata al gusto e all’enogastronomia di qualità con piccoli produttori, aziende agricole, vignaioli, realtà di eccellenza e start-up gastronomiche. Dalle confetture biologiche agli oli extravergine, dai formaggi artigianali ai salumi d’autore, dal cioccolato bean-to-bar ai vini naturali: dietro ogni prodotto c’è una storia.

Un evento che unisce natura, creatività e gusto Flora et Decora è pensato per un pubblico trasversale: giardinieri e architetti del paesaggio, designer, artigiani, food lover, famiglie e cittadini curiosi. L’obiettivo è offrire uno spazio di qualità in cui scoprire e acquistare prodotti belli, buoni e sostenibili, direttamente dai produttori e artigiani. Nei tre giorni si alterneranno attività didattiche, laboratori pratici, momenti musicali, installazioni e talk divulgativi su tematiche green, manualità, alimentazione consapevole e cultura del paesaggio. "Il verde, l’artigianato e il gusto sono tre espressioni del vivere bene e in armonia con ciò che ci circonda – afferma Lamberto Rubini, ideatore di Flora et Decora –. Piazza sant’Ambrogio è il cuore pulsante della nostra visione: uno spazio aperto, accogliente, ricco di storia e di energia. Invitiamo tutti a prendersi del tempo, a rallentare, a lasciarsi ispirare da chi coltiva, crea e produce con passione".