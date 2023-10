Donare alla Fondazione Oncologia Niguarda

La storia di Fondazione Oncologia Niguarda e della Oncologia Falck del Niguarda Cancer Center, di cui la Fondazione ha sostenuto lo sviluppo e la crescita fin dalla sua costituzione, corre parallela al percorso di crescita e individualizzazione dell’Oncologia in Italia. La Fondazione Oncologia Niguarda è attiva sin dal 1984, lavorando instancabilmente a favore delle persone affette da patologie oncologiche. È fortemente impegnata nella promozione della ricerca e nel costante miglioramento delle terapie offerte presso il "Niguarda Cancer Center" dell'Ospedale Niguarda di Milano. Le attività chiave della Fondazione spaziano su tre fronti principali: la Ricerca Oncologica, la Formazione del personale sanitario e l'Accoglienza in Ospedale. Un lascito in favore della Fondazione Oncologia Niguarda può rappresentare una preziosa risorsa per la lotta contro i tumori. Le risorse raccolte saranno impiegate all'interno dei laboratori e dei reparti oncologici dell'Ospedale Niguarda, in stretta collaborazione con istituzioni e ricercatori internazionali, per sviluppare terapie innovative e altamente efficaci. L'obiettivo condiviso è quello di aumentare le possibilità di guarigione e migliorare il benessere dei pazienti affetti da tumore, contribuendo così a una ricerca globale nel campo dell'oncologia. Inoltre, tali fondi saranno diretti verso progetti volti a formare le future generazioni di medici, biologi, farmacisti e infermieri, affinché possano contribuire in maniera significativa alla ricerca e all'assistenza in campo oncologico. La Fondazione si impegna anche a realizzare progetti concreti che migliorino l'esperienza di chi è ospedalizzato per affrontare le cure. Un lascito destinato alla ricerca rappresenta una scelta di vita, un atto di generosità che beneficia direttamente i ricercatori e i pazienti. Questo sostegno contribuirà a sviluppare terapie sempre più mirate ed efficaci e a garantire un'accoglienza sempre più all'avanguardia. È importante sottolineare che un lascito può assumere molte forme, non solo in termini di somme di denaro, ma anche sotto forma di beni immobili, come terreni o appartamenti, o beni mobili, quali quadri, automobili, gioielli e persino polizze assicurative sulla vita. La Fondazione valuterà attentamente come impiegare tali donazioni, sia direttamente nelle attività istituzionali, sia mediante la loro vendita per finanziare ulteriormente i progetti di ricerca e assistenza. La tua donazione può davvero fare la differenza, trasformandosi in un prezioso strumento per rafforzare la vita e sconfiggere la malattia.