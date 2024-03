Design e business sono in "Symbiosis"

"Symbiosis", già nel nome racconta il senso e la funzione del progetto per la trasformazione e riqualificazione di una storica area industriale. Là dove in passato c’erano piccole fabbriche manufatturiere, oggi hanno ha trovato posto la realizzazione del un nuovo Business district, con una superficie di 125.000 metri quadrati tecnologico ed ecosostenibile. Si tratta di un progetto di Beni Stabili, realizzato dallo studio di architettura Antonio Citterio Patricia Viel & Partners.

Situato di fronte alla Fondazione Prada, vicino all’università Bocconi e al Parco Sud, in un quartiere in piena espansione, il progetto è diventato una vetrina per gli uffici, un luogo superattrezzato in cui le multinazionali possono trovare la loro sede innovativa ed ecosostenibile per lavorare smart working e il co-working. Dietro le vetrate dell’ipertecnologica sede Fastweb si intravedono le ombredi chi lavora. Oltrepassando piazza Olivetti, fervono i lavori nei cantieri per completare il Building D, nel cuore del business distict Symbiosis firmato Covivio che sta cambiando il volto alla zona, dove sorgerà il Villaggio olimpico, che da Porta Romana e piazzale Lodi si allunga al di là della circonvallazione. Uffici “green“ e avveniristici nell’edificio progettato dallo studio Citterio-Viel, modellato per un mix di lavoro in presenza e da casa, che su 18mila mq ospiterà le sedi di multinazionali come Louis Vuitton (Lvmh), la farmaceutica Boehringer Ingelheim, il Gruppo Orsero.

Dalla terrazza in costruzione per i dipendenti della griffe francese, con vasche di piante, essenze profumate e postazioni per lavorare all’aperto, la vista spazia sullo skyline di Milano e su simboli del progetto come la Fondazione Prada, le fondamenta della nuova sede Snam, la torre piezometrica e l’antica ciminiera riconvertita e divenuta parte integrante dell’area in cui sorge l’Ics International School, memoria della zona.

L’area è totalmente e costantemente connessa tramite Wi-Fi, sono presenti diversi punti di ricariche per smartphone e tablet, illuminazione a basso consumo del suolo, percorsi pedonali con lampioni a Led e panche di nuova generazione dotate di connessioni multimediali. Ci nsono colonnine di ricarica per le auto elettriche. Il progetto è anche parte dell’iniziativa Sharing Cities, finanziata dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea,per trasformare le smart cities in realtà. E ha ottenuto la certificazione Leed Core & Shell a livello Gold grazie a una serie di requisiti tra cui il risparmio energetico degli edifici soddisfatto al 50% da fonti rinnovabili interne, (mentre il restante 50% proviene da fonti certificate green), il riciclo dei rifiuti di cantiere pari al 90% e la provenienza di materiali di costruzione locali pari al 95%.