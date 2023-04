A Barcellona la più grande fiera ittica al mondo: Airone Seafood sarà presente al Seafood Expo Global dal 25 al 27 Aprile

Si tiene a Barcellona la più grande fiera dell’industria ittica al mondo. Tutti gli occhi dei 160 paesi attesi all’evento sono puntati sul Seafood Expo Global 2023 che aprirà le proprie porte dal 25 al 27 aprile.

Non poteva mancare Airone Seafood, che si presenterà all’evento con uno stand totalmente rinnovato e con alcune novità ad attendere i propri visitatori.

L’azienda reggiana opera nel settore alimentare dal 1994, in particolare nella trasformazione, produzione e commercializzazione di conserve ittiche a base di tonno.

Airone Seafood gestisce una filiera integrata, sostenibile e certificata, ma ciò che la rende una realtà unica nel suo genere, sono le due anime che convivono al proprio interno.

Airone, infatti, ha una sede a Reggio Emilia, dove si trova la sede commerciale e la logistica, e una in Costa d’Avorio – ad Abidjan – dove invece vengono trasformate le materie prime direttamente sul luogo di pesca. Un connubio che rappresenta anche un valore aggiunto e che si esprime nel claim aziendale: We take care, non solo del prodotto di altissima qualità, ma anche per il rapporto con il territorio e i propri dipendenti.

La lavorazione avviene sul luogo di pesca e lo standard qualitativo è garantito e certificato da: Friend of the Sea, Dolphin Safe e MSC. Il prodotto finale è esclusivamente da pesce intero di provenienza dell’Oceano Atlantico, con una pesca sostenibile.

Airone Seafood segna una crescita positiva (+15%) per l’anno 2022, con una capacità produttiva giornaliera pari a 120 tonnellate di pescato e 23mila tonnellate di capacità di lavorazione annue. Al proprio interno sono impiegate circa 1500 persone di cui il 70% donne.

Barcellona è una piazza importante a cui guardano tutti coloro che operano nel settore: dai produttori ai buyers alla stampa, ai fornitori. La fiera si svolgerà su nove padiglioni in cui espositori da ben 77 paesi possono incontrarsi e confrontarsi con i buyer su ogni aspetto che possa interessare un mercato vasto e in continua crescita.

Airone Seafood vi aspetta a Barcellona all’interno del Seafood Expo Global, nel proprio stand completamente rinnovato su 78 metri quadri (Stand "Hall 5 - Stand 5J301"). Sarà questa un’occasione per conoscere l’azienda e le sue soluzioni per la GDO, in particolare, mercoledì 26 aprile alle 16:30 prenderà vita un aperitivo al quale, con le parole dell’AD Sergio Tommasini, “siete tutti invitati”.

Per prenotare un appuntamento con lo staff è sufficiente registrarsi al form tramite il sito Airone Seafood.