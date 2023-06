Valtellina e Valchiavenna, patria di ritiri: tutte le squadre attese quest’estate

Bormio, 29 giugno 2023 – Valtellina e Valchiavenna terra di ritiri estivi. Il binomio tra sport e turismo è sempre uno dei più redditizi, come dimostrano anche recenti studi, ed è in grande crescita negli ultimi anni. È un settore trainante dell’economia in provincia di Sondrio, una di quelle che ha sempre creduto e continua a credere che l’attività sportiva di alto livello, organizzata sul territorio, possa fungere da traino per il turismo. Ne sono la prova le tante località turistiche che, anche quest’anno, hanno investito somme importanti per organizzare eventi (ritiri precampionato, tornei, incontri amichevoli e camp) di gran spessore.

In Alta Valle quella che incomincerà a breve sarà un’estate rovente. Dal 13 al 28 luglio, infatti, arriverà a Bormio il Como Calcio dei fratelli Hartomo, il club più ricco d’Italia (compresa la serie A), che nel prossimo campionato di B proverà a lottare per il passaggio in A. Le strutture di Bormio sono al top e la squadra comasca giocherà anche alcune amichevoli (ancora da concordare). Una di queste potrebbe essere contro la Pro Patria di Busto Arsizio (Serie C) che, più o meno nello stesso periodo, sarà in ritiro a Sondalo, sede dei "tigrotti bustocchi" ormai da qualche anno. La grande novità in campo calcistico è l’entrata in scena di Livigno che, a meno di sorprese dell’ultima ora, sarà la sede del ritiro precampionato della Sampdoria di Radrizzani, retrocessa dopo parecchi anni di A ma con una tifoseria assai numerosa e appassionata (che segue la squadra). Ma non c’è solo il calcio.

A Bormio, Sondrio e Aprica, ad inizio settembre grazie alla neonata Valtellina Summer League sostenuta tra l’altro da Regione e Provincia di Sondrio, si alleneranno e giocheranno i giganti del basket. In programma ci saranno 4 partite che vedranno in campo la Pallacanestro Varese, la Leonessa di Brescia (squadre di A1), la Pallacanestro Cantù (A2) e gli svizzeri del Massagno (secondi in campionato).

Ma sempre nella Valtellina Summer League è prevista a metà settembre a Sondrio (con allenamenti e pernottamenti ad Aprica e Valmalenco) la grande pallavolo con l’arrivo di Volley Bergamo 1991, Vero Volley Milano, Futura Busto Arsizio e le francesi del Mulhouse Alsace. Infine, a inizio ottobre in Valchiavenna, ci sarà il trofeo della Brisaola con altre big del panorama di volley tra le quali Uyba Busto Arsizio e Milano.