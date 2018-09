Sondrio, 29 settembre 2018 - Saranno gli scorci più suggestivi e incontaminati della Valtellina a fare da cornice alla puntata di domani di “Donnavventura Green”, il programma in onda alle 13.30 su Rete4.

Le riprese in provincia di Sondrio sono state realizzate nella settimana compresa tra il 24 giugno e il 4 luglio grazie al contributo di Valtellina Turismo e dei Consorzi turistici locali che, con il loro supporto, hanno reso possibile un’azione curata nei minimi dettagli. Le quattro ragazze protagoniste – Alessia Vanoli (valtellinese d’origine), Sisja Chen, Marianna Caldareri e Margherita di Bartolo – hanno vissuto una serie di esperienze, tutte a contatto con la natura. Una settimana di riprese dalla Bassa all’Alta Valle per poi toccare, sulla via del ritorno, la Valchiavenna fra le avventure dai brividi del Fly Emotion a quelle del rafting lungo l’Adda, alle escursioni bike, alle meraviglie del lago Palù, senza tralasciare l’incanto dei terrazzamenti. E ancora, terme, golf, canyoning, kayak, trekking con gli asinelli e cavalcate nei boschi. Spazio anche alle tipicità locali, con un focus sui prodotti simbolo della Valtellina: la bresaola e i pizzoccheri.

Quindi, un viaggio nel tempo evocato dalle incisioni rupestri di Grosio e dalle vie dei centri storici mandamentali. «Siamo orgogliosi di aver ospitato questo programma, che privilegia un target giovane e femminile – afferma Barbara Zulian, presidente di Valtellina Turismo –. La nostra priorità è stata quella di fornire una overview ampia e completa del territorio in un’ottica di destinazione unitaria. Ringraziamo in particolare i Consorzi Turistici per la collaborazione e le istituzioni che, nell’ambito dell’accordo di collaborazione locale, hanno sostenuto la realizzazione delle riprese. Un ringraziamento particolare va inoltre a Regione Lombardia e Camera di Commercio di Sondrio che, nel contesto del progetto di Valorizzazione turistica della destinazione Valtellina 2018 approvato ad agosto 2018, hanno sostenuto la messa in onda del programma».