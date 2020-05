Tartano (Sondrio), 20 maggio 2020 - «Abbiamo chiuso il 24 febbraio, 2 settimane prima delle ordinanze restrittive e apriamo due settimane dopo la riapertura delle attività perché abbiamo deciso di utilizzare cautela e buon senso. Ora però siamo pronti e stiamo lavorando alacremente per adeguarci alle nuove normative, ampliare e riorganizzare tutti gli spazi esterni affinché i visitatori si trovino a proprio agio e possano godere delle escursioni connesse nella splendida natura. Essendo un’attività completamente all’aperto siamo facilitati ma abbiamo adottato semplici ed intuitivi accorgimenti e il nostro ultra collaudato sistema di pre-vendita on line con contingentamento accessi ora ci torna di grandissima utilità". Così Renato Bertolini, l’ideatore del “Ponte nel Cielo” di Campo Tartano annuncia la riapertura il 30 maggio. Le principali novità per l’accesso al ponte: prenotazioni on line (sabato-domenica-festivi-agosto) divise fra mattina (9.30-13) e pomeridiana (13-16.30) sito www.pontenelcielo.it tel. 0342/645186; passaggio unico sul ponte (una sola andata con ritorno) mantenendo sempre e semplicemente la destra; obbligatorio utilizzo mascherina. Il bivacco a Frasnino in questa fase resta chiuso stanti le restrittive normative troppo limitanti per poter tenerlo aperto in sicurezza. "Abbiamo ampi parcheggi e servizi igienici (a norma disabili) nella località di arrivo a Campo -spiega Bertolini – e abbiamo aggiornato le mappe geografiche interattive per consentire di trovare con estrema facilità sugli smartphone tutte le strutture connesse al ponte".

© Riproduzione riservata