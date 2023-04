Zambon punta su un polo universitario e il rilancio del commercio

Luca Zambon si presenta con una lista civica "griffata" Letizia Moratti per una Sondrio… migliore. Il più giovane dei tre candidati alla poltrona di primo cittadino di Sondrio si presenta con una civica che mira al superamento tra il "classico" schieramento destra – sinistra.

"La nostra è una lista apartitica e apolitica, abbiamo intenzione di portare l’entusiasmo e la freschezza giusti per superare e risolvere i problemi – dice Luca Zambon -. Gli altri candidati hanno provato a smarcarsi dai partiti, ma siamo noi gli unici che non devono rendere conto a nessuno. Tra le varie idee c’è quella di aprire un polo universitario in città, integrando e ampliando il percorso iniziato dal corso di laurea in infermieristica a Faedo con altre proposte accademiche. I primi punti su cui concentrarsi saranno il commercio, presentiamo la lista in un negozio sfitto per sottolineare che negli ultimi anni abbiamo assistito alla progressiva chiusura di negozi, bar, ristoranti. È necessario invertire la tendenza. La nostra sfida è riportare i cittadini al voto, l’affluenza delle ultime elezioni è un campanello d’allarme che nasconde una disaffezione. Chiediamo ai sondriesi di prendersi del tempo e girare per la città. Se quello che vedete non vi piace proviamo a cambiarlo insieme".

Di seguito i nomi della lista Luca Zambon Sindaco, "Letizia Moratti – Lista civica": Claudio Barba, Armando Beltrama, Mattia Beltramini, Fabrizio Bordoni, Lorena Casello, Gianni Castellini, Lorenzo Cazzola, Pietro Credaro, Cristian Filipponi, Yuri Franco, Massimo Giana, Giacomo Gobbo, Luca Graziano, Fjoralba Kokollari, Bruno Ligari, Manuela Lodato, Maurizio Lorenzoni, Elisa Maletta, Alexandro Manzoni, Silvia Marsetti, Mirco Masci, Francesco Mattaboni, Jessica Mudadu, Alan Nobili, Alessandro Paindelli, Elisabetta Pedrazzoli, Lidia Pirondini, Debora Sceresini, Tania Valentinotti, Christian Vitali, Marcello Voltan e Vanessa Zanni. F.D’E.