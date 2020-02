Sondrio, 7 febbraio 2020 - Cresce e si ramifica, senza però snaturarsi, l’attività del “ristorante a casa tua” Yugen. Ricalcando la moda delle grandi città, l’anno passato aveva portato anche in Valtellina il food delivery, con in più la garanzia di materie prime a km 0. "Da semplici curiosi siamo passati a un buon numero di affezionati clienti che richiedono piatti a domicilio, in pausa pranzo", spiega Mattia Gurini, 25 anni.

Dopo aver lavorato a Milano è rientrato in Valle e ha avviato l’attività con l’amico Federico Appiani, 23 anni, che nel viaggio in Australia post diploma si è appassionato alla cucina. Dopo aver ingranato nel 2019, il business si è rafforzato, biforcandosi su binari paralleli. Da un lato, la cucina su ordinazione, dall’altra la gestione del bar-ristorante del Tennis Club che inaugura la sua nuova veste domenica 9 febbraio dalle 16. "Abbiamo trasferito lì la nostra cucina (prima era alla Piastra) e ci proponiamo, oltre che come food delivery, come luogo dove i clienti scelgono i piatti e consumarli". Anche al bar vige la filosofia Yugen: packaging riciclabili ma usa e getta e, nei piani dei due soci (con loro lavora part-time un ragazzo), un servizio “fai da te”, da collaudare. Infine c’è l’Ibex, marketplace, primissima attività avviata da Gurini al suo ritorno in Valle. Nel marketplace di prodotti agroalimentari locali che vengono poi consegnati a domicilio, prima c’era spazio solo per frutta e verdura. D’ora in avanti ci saranno tutte le altre categorie di prodotti alimentari provenienti dai fornitori che Yugen ha via via incontrato e apprezzato nell’attività di food delivery. "Si potranno ordinare e li consegneremo, facendoci da tramite tra fornitore e utente finale".