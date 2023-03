“You are the world“ di Lorenzo Quinn è rimandata

Lorenzo Quinn, almeno per il 2023, non realizzerà la sua opera "You Are the World" sul lago d’Iseo, a Sulzano, dove era atteso già nel 2022. L’artista aveva poi deciso di realizzarla nel 2023, in occasione di Bergamo e Brescia capitale della cultura. Il vicesindaco di Sulzano Ida Bottanelli nelle scorse ore ha però confermato che la realizzazione delle mani che tengono un globo sospeso sull’acqua per ora è saltata. "Quinn avrebbe voluto realizzare l’opera quest’anno – spiega Ida Bottanelli – ma la progettazione e la raccolta dei fondi non gli hanno permesso di arrivare in tempo nonostante gli incontri con il Comune di Sulzano e l’Autorità di Bacino. I rapporti restano assolutamente piacevoli e aperti con entrambi i nostri enti. In questo momento è concentrato sul Medioriente e in particolare sull’Egitto". L’attesissimo evento artistico, mirato a portare di nuovo Sulzano al centro della scena artistica mondiale dopo aver ospitato Christo è dunque rimandato. Si svolgerà, invece, nell’ambito della Festa delle luci, l’evento previsto a Montisola, dove sarà realizzata l’installazione "Terzo Paradiso dell’Energia" di Michelangelo Pistoletto. L’installazione sarà allestita tra Peschiera e Sensole e sarà visibile ad ogni ora del giorno e della notte. L’appuntamento è fissato per luglio. Milla Prandelli