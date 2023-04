Vite dedicate alla ricerca Le scienziate comasche “motore” della modernità

di Roberto Canali

All’interno del mausoleo intitolato ad Alessandro Volta, il suo cittadino più illustre, Como ha voluto organizzare una mostra dedicata a due scienziate e inventrici che contribuirono a migliorare la vita dei loro contemporanei attraverso le loro scoperte. Si tratta di Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Lena Perpenti, agronoma la prima e studiosa di medicina e scienze naturali la seconda, entrambe vissute a cavallo tra ‘700 e ‘800.

A Teresa Ciceri Castiglioni (1750-1821) si deve l’invenzione di un metodo per ottenere filati e tessuti dal lupino, una pianta leguminosa, e l’introduzione tra i contadini delle sue terre a Camnago, alle porte di Como, la coltivazione delle patate.

Candida Lena Perpenti (1764-1846) ha introdotto a Como la vaccinazione contro il vaiolo, si è occupata della filatura dell’amianto e di botanica segnalandosi per la scoperta di un fiore, una campanula, allora sconosciuto.

Contemporanee di Alessandro Volta condividevano con lui la passione per la scienza e l’osservazione della natura, convinte illuministe si scambiarono diverse idee con il "papà" della pila che seguiva con interesse i loro studi. "Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Lena Perpenti sono state due grandissime comasche che hanno dedicato la loro esistenza alla Scienza in un momento storico complesso e altrettanto affascinate e pertanto, meritano di essere più conosciute dalla nostra Comunità – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Como, Enrico Colombo –. L’allestimento di questa mostra si pone come obiettivo quello di avvicinare tutti noi al nostro comune passato, indagando quelle figure che hanno segnato la nostra città in determinati periodi. La mostra è un’occasione per riscoprire il Tempio Voltiano oltre che un momento di arricchimento culturale, uno stimolo nonché uno strumento di ulteriore valorizzazione dei nostri musei".

La mostra proseguirà fino al prossimo autunno presenta e valorizza alcuni cimeli conservati nel Museo Storico e mai mostrati prima d’ora. "Il progetto espositivo nasce da un’idea e da ricerche condotte dal personale dei musei – spiega il curatore Gianmarco Cossandi –. Il percorso espositivo bilingue e gli oggetti selezionati hanno l’obiettivo di incuriosire, appassionare e accrescere l’interesse verso il patrimonio culturale e le storie del territorio comasco". La mostra si può visitare dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 10 alle 18, il biglietto è in vendita a 5 euro e comprende la visita al Tempio Voltiano.