Visite guidate alla scoperta del Teatro Sociale

I Tour in teatro con aperitivo al Sociale di Como continuano anche a gennaio. Sabato 13 e 20, alle 11 sarà possibile visitare il teatro, il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori; a seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo e una degustazione enogastronomica. La visita guidata, in italiano e in inglese, dura 45 minuti. Niente prenotazioni, ci si può presentare in biglietteria dalle 10.30 fino a esaurimento posti.