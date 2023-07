Violenze sulla compagna L’accusato nega tutto

Condotte e imposizioni sessuali umilianti, assieme a continue ingiurie, violenze fisiche e un sfruttamento economico che proseguiva da tempo nei confronti della convivente. Minacce, anche impugnando un coltello, e scenate continue. Sono le accuse che hanno portato in carcere un uomo di 47 anni di Turate, la cui compagna ha sporto denuncia ai carabinieri. La misura cautelare, emessa dal gip Walter Lietti, è stata chiesta dal sostituto procuratore di Como Mariano Fadda, dopo aver ricostruito un clima di convivenza che, secondo quanto dichiarato dalla donna, sarebbe stato caratterizzato da violenze quotidiane, ma anche dall’obbligo di contrarre prestiti per consegnare il denaro al compagno, oltre 10mila euro, che l’uomo avrebbe speso per l’acquisto di alcol e stupefacenti. Le contestazioni parlano anche di un episodio di violenza sessuale, avvenuto a febbraio, quando la donna sarebbe stata legata e obbligata a subire un rapporto, e di lesioni personali, causate da calci e pugni. Interrogato dal Gip, l’uomo ha negato e reso una sua versione, ma nel frattempo rimane in carcere in attesa di ulteriori accertamenti. Pa.Pi.