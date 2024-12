Violenze sulla compagna. Ammonito il responsabile

Dopo l’ennesimo litigio, era stato allontanato dall’abitazione dove convivevano. Per tutta risposta l’uomo, un 29enne residente in provincia di Sondrio, il giorno successivo si è presentato lo stesso nell’appartamento dove la compagna stava dormendo con un’amica, che si trovava con lei proprio perché la giovane temeva quel che infatti si è verificato: un’irruzione in piena regola, con il convivente che, dopo aver distrutto porte e finestre dell’abitazione, se l’è presa con le due donne, aggredendole sia verbalmente, che fisicamente. Per questo la scorsa settimana il questore Sabato Riccio, su richiesta dell’Arma dei Carabinieri di Sondalo, ha adottato nei confronti dell’uomo la misura dell’ammonimento (sono Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica). La donna ha riferito di essere vittima di plurimi episodi di violenza da parte del convivente e di essere giunta ormai al limite psicofisico per le continue aggressioni, sia fisiche che verbali, ad opera del compagno che se ora, ammonito, dovesse compiere nuovamente condotte ascrivibili ad atti di violenza domestica, sarà deferito d’ufficio alla competente autorità.