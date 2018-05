Villa di Tirano, 1 maggio 2018 - La gratitudine, quella più bella, ha la voce della piccola Emma con quel suo grazie esclamato con gioia nel ricevere l'ulteriore contributo donato da Villa di Tirano agli abitanti di Ussita, Marche, cittadina duramente colpita dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre. Dopo aver fatto rinascere nel 2017 il parco dei bambini regalando i giochi (grazie alle 12mila euro raccolte con la rassegna "Incanto D'Inverno"), la delegazione villasca capeggiata dal sindaco Franco Marantelli (presenti fra gli altri Daniela Morelli, Ufficio Eventi comune, Stefano Scarsi di "Motta C'è", Luciano Gotti, capogruppo Alpini Villa, Amici Anziani, Oratorio di Villa, sodalizi che hanno messo in campo davvero tante energie per tale causa) si è recata nuovamente nei giorni scorsi ai piedi del Monte Bove per portare nuovi aiuti economici e non solo. In questa occasione ad accompagnare il gruppo l'Associazione Intagliatori che ha realizzato statue in legno dalla grande bellezza ricavate dai tronchi rimasti all'interno del parco (e punto aggregativo) dopo che le piante erano state tagliate per questioni di sicurezza.

Artisti intagliatori dalla marcia in più non assetati di applausi, ma soltanto desiderosi di regalare sorrisi. E' stata inoltre arredata anche una casetta che un tempo accoglieva un centro ricreativo affinchè i piccoli in caso di pioggia possano trovare uno spazio asciutto e sicuro dove disegnare e divertirsi. Alla Pro Loco Ussita7.1 la delegazione ha poi donato 3mila euro raccolti durante la spaghettata solidale villasca avvenuta nelle scorse settimane. Un'ammirevole solidarietà di ritorno che non si spegne, anzi prosegue nel segno di cuori generosi e di un "patto d'amicizia" che si rafforza di volta in volta.

"Non potete immaginare le emozioni provate in questi luoghi" - spiega Scarsi, presidente associazione Motta C'è, a poche ore dal rientro da Ussita avvenuto nella giornata di ieri - "Abbiamo portato poca cosa, ma abbiamo ricevuto in termini umani un valore non monetizzabile. Ringraziamo la popolazione di Ussita per l'accoglienza fantastica. Giornate all'insegna dell'amicizia dove ha regnato un po' di serenità dove questa è diventata ormai un lusso. Questi luoghi e queste persone ci sono entrate nel cuore e ci spronano a continuare su questa strada. Grazie Ussita! Abbiamo portato a casa un sacco di abbracci e ne mandiamo uno grandissimo!". Tutti i cittadini di Villa e tanti volontari di diverse associazioni hanno preso parte alle iniziative pro Ussita e non mancheranno di prenderne parte in futuro, segno tangibile che la solidarietà quando è autentica non cessa mai di rigenerarsi.