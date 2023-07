Villa Monastero, record assoluto di 37mila visitatori a giugno

Se Varenna è la perla del ramo lecchese del lago di Como, Villa Monastero è la regina del Lario a cui turisti, villeggianti, persone di passaggio si inchinano. Solo il mese scorso più di 37mila persone hanno pagato il biglietto per visitare l’ex convento medioevale, trasformato prima in eclettica villa di lusso di mercanti e borghesi, tra cui i familiari del sommo Alessandro Manzoni, poi in scuola dei premi Nobel tra cui Enrico Fermi e un’altra sessantina di colleghi, infine in museo con giardino botanico annesso. A giugno sono stati infatti staccati 37.228 ticket d’ingresso: è il nuovo record assoluto. "A giugno dello scorso anno erano stati poco più di 26 mila – spiega Annamaria Ranzi, la curatrice della splendida dimora che si affaccia sul lago di Como a Varenna -. Da gennaio a giugno i visitatori sono stati in tutto 97.230, contro gli 83.568 dello stesso periodo del 2022. Sono numeri molto significativi, considerando che la Casa Museo ha riaperto al pubblico domenica 28 maggio per i lavori di restauro in corso e che prima è stato possibile accedere solo al Giardino botanico" A giugno 2021 i visitatori erano stati meno di 8mila, nel primo semestre di quell’anno meno di 15mila; a giugno 2020 4.258, da da gennaio a giugno 2020 7.775; a giugno 2019 nemmeno 13.500, i primi sei mesi del 2019 poco più di 42 mila. Con il lago da tutto esaurito e il pienone di stranieri la soglia dei 200mila visitatori registrata lo scorso novembre è destinata a reggere poco. Villa Monastero è infatti apprezzata soprattutto oltreconfine, come spesso capita per le bellezze di casa: Stati Uniti, Australia, Asia, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda... soprattutto. I numeri sono da museo nazionale, come quello di Castel Sant’Angelo, Galleria Borghese, Venaria Reale... Villa Monastero non è solo un luogo di storia e cultura, è anche una location per matrimoni da favola e dichiarazioni d’amore in un luogo incantato.

D.D.S.