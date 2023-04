Villa Monastero, la ritrutturazione non rovinerà l’estate

VARENNA (Lecco)

Punta a fare il pieno di visitatori anche nel 2023 Villa Monastero che non rinuncia a un ricco calendario di iniziative nonostante il via ai lavori di restauro e valorizzazione finanziati dal Ministero della Cultura. "Quest’anno abbiamo voluto predisporre un calendario di mostre e attività culturali ricco di iniziative, dedicate alla valorizzazione della villa e del giardino botanico, oggetto in questi mesi di significativi interventi di riqualificazione - spiega Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco -. Queste iniziative sono il frutto di costanti attività di studio e di ricerca volte a soddisfare gli interessi dei visitatori". Si comincia sabato 29 aprile, con le visite guidate al giardino botanico aderendo alla manifestazione "Ville aperte". Domenica 7 maggio alle 16 e alle 17.15 il concerto "Opera spettacolare" con musiche di Verdi, Ponchielli, Puccini, Catalani, Gomes, a cura della Filarmonica Verdi di Lecco. Fino al 30 aprile Villa Monastero partecipa a Camelie sul Lario.