Villa Grumello. Attività green per bambini

Al Parco e alla Serra del Grumello domenica 29 ottobre attività per bambini, famiglie e per adulti, tra educazione ambientale, pratiche energetiche per il benessere psicofisico e musica classica. Alle ore 10 "Pratica di Ecoterapia poetica e green mindfulness" nel Parco botanico, con prenotazione obbligatoria sul sito dell’Associazione-e con ritrovo al Cedro. Alle 11 "La gazza che per il riuso andava pazza!", lettura animata itinerante per bambini dai 5 agli 11 anni e per famiglie, gratuita con prenotazione obbligatoria. Alle 17.30 concerto "Discovered treasures" col pianista Manuel Tevar. Info www.villadelgrumello.it.