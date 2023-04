Villa Bernasconi aperta Visita alla mostra “Plinio Effetto Serra“

Villa Bernasconi oggi sarà aperta straordinariamente. Dalle 10 alle 18, i visitatori del museo potranno partecipare a una visita guidata alla mostra “Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi“ in compagnia del curatore Aldo Premoli. Sarà anche l’ultimo giorno in museo della serie di documenti inediti dell’archivio storico comunale, esposti in occasione del Centenario del Monumento ai Caduti a Cernobbio, mentre nella Sala del Pavone Tacchinato è allestita “Capsule - Il Centenario dell’azienda Clerici Tessuto“, con l’esposizione di sei tessuti che fanno parte della collezione creata per i cent’anni della fondazione. Info www.villabernasconi.eu.