Villa di Tirano, dopo ottant’anni il ritorno dell’ultima testimone della Shoah

Villa di Tirano (Sondrio), 26 ottobre 2023 - Dopo ottant’anni tornerà in Valtellina Vera Neufeld, scampata da piccola alla Shoah insieme alla sua famiglia e ad altri 300 ebrei croati confinati all’Aprica tra il 1942 e il 1943. L’anziana ha accolto l’invito dell’Istituto sondriese per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea e raggiungerà Sondrio dall’Australia.

Vera Neufeld è una delle ultime testimoni di una storia di grande solidarietà che portò, dopo l’8 settembre del 1943, tanti ebrei a trovare la salvezza in Svizzera grazie all’aiuto di sacerdoti, carabinieri, militari della Guardia di Finanza e tanta gente comune. «Il nostro pensiero non può che correre ai nostri Don Giuseppe Carozzi e a Don Cirillo Vitalini che furono gli artefici del salvataggio degli ebrei croati “confinati liberi” all’Aprica durante la seconda guerra mondiale”, ricordano i membri dell’istituto sondriese. L’appuntamento è domani mattina alle 9 al Giardino della Memoria di Villa di Tirano, con il ricordo di tutti i Giusti che seppero intraprendere la via della generosità e della cura verso coloro che erano perseguitati, a seguire, in auditorium, la signora Vera incontrerà i ragazzi delle scuole medie.