Sondrio, 5 luglio 2020 - C’è il timbro anche dei ministeri dell’Ambiente e della Cultura, oltre che ovviamente di quello all’Agricoltura, sul decreto che riconosce i vigneti eroici e storici. Un provvedimento atteso da tempo che ha coinvolto ben tre dicasteri, a testimonianza della trasversalità di un atto che mira a tutelare un patrimonio produttivo ma anche paesaggistico e culturale.

Per essere riconosciuti come eroici, i vigneti devono possedere almeno un requisito tra: viticoltura delle piccole isole, pendenza del terreno superiore al 30%, altitudine media superiore a 500 metri sul livello del mare (esclusi quelli situati su un altopiano), sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni. I terrazzamenti della Valtellina, dove si produce il “Nebbiolo delle Alpi”, rientrano in quest’ultima categoria e, anzi, il Consorzio di tutela è stato in prima linea nella battaglia per il riconoscimento di questa specificità a livello istituzionale. Ora il percorso è arrivato a compimento e, come ha annunciato il ministro Teresa Bellanova, "finalmente possiamo contare su una legge che individua, sostiene e valorizza queste particolari e delicate categorie di vigneto e dunque i vignaioli e tutti coloro che ritenendolo un patrimonio di straordinaria importanza sotto il profilo storico, ambientale, produttivo, culturale ed economico, lavorano per tutelarlo, preservarlo e consegnarlo alle muove generazioni".

Cosa significa, però, in concreto? "È un punto di partenza - commenta Aldo Rainoldi, presidente del Consorzio Vini di Valtellina –. La sfida è capire, nel momento in cui ci saranno bandi e Piani di sviluppo rurale (Psr), come far valere questa specificità per ottenere misure ad hoc. Questa viticoltura è stata definita eroica, ma è un aggettivo che metterei in fondo, altrimenti rischiamo di non rendere merito al lavoro delle cantine. La nostra è innanzitutto una viticoltura di qualità, che dà vita a un ottimo prodotto e allo stesso tempo ha una valenza paesaggistica, dunque culturale e turistica, e ambientale, perché contribuisce a frenare il dissesto idrogeologico".

In attesa della prova dei fatti, il giudizio sul decreto è dunque positivo. "L’approccio culturale è corretto – conclude Raindoli – si riconosce una specificità, si è finalmente capito che in certi contesti non si produce solo uva ma si contribuisce alla tutela e valorizzazione del paesaggio". E a tal proposito Regione Lombardia, attraverso gli assessorati alla Montagna e all’Agricoltura, dovrebbe presto mettere a disposizione fondi ad hoc per la manutenzione e il rifacimento dei terrazzamenti.