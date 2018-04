Morbegno (Sondrio), 30 aprile 2018 - Momenti di paura ieri alle 17 al supermercato Iperal di Morbegno, quando un addetto all’accoglienza dei clienti - che poco prima aveva invitato due giovani a non disturbare la clientela ai tavolini del bar - è stato aggredito dal grosso cane sbucato da sotto il tavolino dove erano da tempo “accampati” i due ragazzi, in passato più volte sollecitati a un maggiore contegno e allontanati dalla struttura commerciale. L’animale, di grossa taglia, ha ferito a una gamba l’addetto al servizio e sul posto è giunta l’ambulanza per trasportarlo all’ospedale di Sondrio.

Sono poi giunti subito i carabinieri che ora indagano sul grave episodio e hanno chiesto i filmati del sistema di videosorveglianza. «La situazione - dichiara Roberto Zucchetti, responsabile della vigilanza del Gruppo Iperal - sta diventando da tempo insostenibile. Più volte abbiamo chiesto l’intervento dei carabinieri per giovani sbandati, tossicodipendenti e alcuni balordi che si dedicano a piccoli furti. Spesso litigano fra di loro, si chiudono nei bagni aperti a tutti i clienti. Al nostro bar interno ora c’è paura a sedersi per il rischio di questi incontri».