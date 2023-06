Vie della cultura Spazio a teatro e beni Unesco

Ha preso il via ieri e proseguirà fino a domenica 11 giugno l’iniziativa “Le Vie della Cultura“. Organizzato dalla Comunità Montana del Piambello e dai partner del progetto Pic Siti Unesco e Via Francisca, l’evento mira a unire gli operatori culturali locali in una rete integrata. L’obiettivo è invitare i varesini alla scoperta del ricco patrimonio che si nasconde dietro casa. Per tutta la settimana sono previste attività diffuse sul territorio, tra cui passeggiate esplorative, aperture straordinarie dei beni Unesco, spettacoli teatrali, laboratori ed eventi divulgativi. Nel pomeriggio di oggi porte aperte alle visite a Palazzo Estense, il municipio di Varese.

L.C.