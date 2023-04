Viabilità, servizi, sicurezza: 300mila euro per la frazione di Mossini

Un nuovo parcheggio pubblico, marciapiedi funzionali e il tanto agognato allargamento della strada. Il Comune di Sondrio investirà 286mila euro per una serie di interventi nella frazione di Mossini. L’esigenza è di razionalizzare la viabilità, migliorare i servizi e garantire la sicurezza nella zona all’incrocio fra la via Mossini e la Provinciale per la Valmalenco.

"Con questo intervento risolviamo una serie di problemi – sottolinea il sindaco Marco Scaramellini – Primo fra tutti quello della sicurezza di pedoni e automobilisti. Il nuovo parcheggio si va ad aggiungere a quello già realizzato tra la Provinciale e il campo da calcio, nei pressi del sottopasso alla Provinciale. Come Amministrazione comunale abbiamo deciso di intervenire, prima procedendo con la progettazione quindi trovando i finanziamenti necessari. Con il progetto esecutivo approvato potremo procedere celermente con i lavori".

Il parcheggio da 21 posti verrà realizzato nell’area già accessibile per renderla completamente fruibile: sarà pavimentata e delimitata da un muro di sostegno e verranno posati cordoli per la definizione degli spazi. Lungo il lato Est della strada comunale, fino all’attraversamento pedonale sulla Provinciale, verrà costruito un marciapiede per consentire gli spostamenti in sicurezza dei pedoni che da Mossini raggiungono la fermata dell’autobus e il cimitero. Per rendere più sicuro l’ingresso da Sondrio, all’incrocio sarà installata un’isola di traffico che rallenterà il flusso. "Si tratta di lavori – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Massera – individuati per migliorare sicurezza e fruibilità della zona, sempre più frequentata dopo l’inaugurazione della passerella sulle Cassandre. La nostra proposta è di salire e scendere a piedi o in bicicletta dal centro, ma è necessario offrire anche parcheggi, affinché non vi siano auto lasciate in spazi non autorizzati".

F.D.E.