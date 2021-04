Incominciati i lavori per sistemare la rotonda di via Vanoni, uno degli ingressi principali alla città di Sondrio. I lavori per la manutenzione straordinaria del tratto di via Vanoni sono in corrispondenza della rotatoria allo svincolo con la tangenziale e Albosaggia: in un mese si procederà a un intervento strutturale di risanamento del pacchetto stradale e di sistemazione dell’accesso al Sentiero Valtellina, la ciclopedonale che taglia longitudinalmente tutta la Valtellina....

Incominciati i lavori per sistemare la rotonda di via Vanoni, uno degli ingressi principali alla città di Sondrio. I lavori per la manutenzione straordinaria del tratto di via Vanoni sono in corrispondenza della rotatoria allo svincolo con la tangenziale e Albosaggia: in un mese si procederà a un intervento strutturale di risanamento del pacchetto stradale e di sistemazione dell’accesso al Sentiero Valtellina, la ciclopedonale che taglia longitudinalmente tutta la Valtellina. Interamente finanziata con i fondi della Regione Lombardia, nell’ambito degli “Interventi per la ripresa economica”, per 180 mila euro, l’opera risolve una serie di problematiche che l’Amministrazione comunale di Sondrio aveva da tempo rilevato e programmato di affrontare.

"La zona è caratterizzata da flussi di traffico intensi, soprattutto nelle ore di punta - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Massera (foto) - ed era nostra intenzione intervenire per sistemarla, ripristinando il manto stradale e garantendo la sicurezza. Contemporaneamente vogliamo migliorare l’accesso al Sentiero Valtellina riqualificando la pavimentazione, l’illuminazione e la segnaletica. Due progetti che completeremo ridisegnando l’intera area e migliorando la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. Ci scusiamo per i disagi, limitati peraltro a poche settimane, ma al termine i benefici saranno evidenti". Durante lo svolgimento dei lavori sarà sempre garantito il transito da e per Albosaggia, con il senso unico alternato di marcia, regolato da un impianto semaforico, mentre rimarranno chiusi l’uscita e l’ingresso della tangenziale su via Vanoni. Gli automobilisti in transito potranno utilizzare lo snodo di via Samaden. L’intervento sulla pavimentazione della zona che circonda la rotatoria sarà strutturale allo scopo di risolvere le criticità in via definitiva. Vi è inoltre la necessità di sostituire i giunti di dilatazione usurati con nuovi manufatti in gomma armata. L’ingresso al Sentiero Valtellina non è ora ben segnalato né si offre al ciclista un vero percorso che lo accompagni dall’uscita alla città: l’obiettivo è di risolvere queste problematiche mettendo in sicurezza l’intera area. Si lavorerà anche nella vicina via Giuliani, lungo la carreggiata che corre parallela alla ciclabile riqualificata, per rifare il manto stradale e sistemare i tratti rovinati e i ripristini provvisori seguiti alla rimozione dei pini. F.D’E.