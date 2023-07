Via dei Palazzi, maquillage finito Ora l’illuminazione monumentale

di Fulvio D’Eri

Concluso l’intervento di maquillage sulla via dei Palazzi. Il nucleo storico di Sondrio è sempre più bello e accogliente. Due lotti realizzati nel 2022 e altrettanti quest’anno, a completare il progetto della via dei Palazzi, voluto dall’amministrazione comunale per riqualificare e valorizzare l’antico attraversamento della città, da piazzetta Carbonera a piazza Quadrivio.

Dopo la riapertura ai pedoni, avvenuta qualche giorno fa, ora anche la circolazione delle auto, limitata agli automobilisti autorizzati, è stata ripristinata con la possibilità di accedere e transitare in piazza Quadrivio.

"I lavori sono terminati, mancano soltanto pochi dettagli – spiega l’assessore all’Urbanistica, all’Ambiente e alla Mobilità Carlo Mazza –: i tempi sono stati rispettati e siamo molto soddisfatti di come è stato realizzato un progetto al quale teniamo molto. Soprattutto mi ha fatto piacere il convinto apprezzamento dei residenti, alcuni dei quali hanno espresso il desiderio che la bella pavimentazione non venga rovinata dalla segnaletica orizzontale e dai parcheggi. Tanti cittadini si sono complimentati per l’intervento, pienamente riuscito, auspicando che venga replicato in altre zone del capoluogo di provincia".

Il progetto prevedeva la sostituzione della pavimentazione in porfido trentino, circa 1.500 metri quadrati, con ciottoli di fiume abbinati a un camminamento laterale lastricato in pietra di Luserna per facilitare il movimento delle persone con difficoltà motorie.

L’intervento si completerà con l’illuminazione monumentale lungo l’intero tratto e con la realizzazione di un percorso interattivo, sviluppato con la tecnologia della realtà aumentata, che consentirà di accedere a contenuti multimediali sulla città per un nuovo modo di interagire con l’area urbana.

"Il primo, fondamentale passo per la valorizzazione di questa zona di Sondrio è stato compiuto – conclude l’assessore Mazza –. In vista della nuova illuminazione e della realtà aumentata auspichiamo che i proprietari degli immobili che insistono sulla via dei Palazzi intervengano sulle facciate, per esaltare le peculiarità di antiche dimore di pregio, che raccontano la storia di Sondrio, e che nei locali sfitti possano trovare posto attività commerciali e artigianali".