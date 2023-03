Verso il voto di maggio Il sindaco Scaramellini: "Prima di tutto i servizi"

di Michele Pusterla

"Non amo parlare di opere-simbolo, si rischia di perdere l’attenzione sui servizi che, invece, dobbiamo continuamente garantire ai cittadini come abbiamo fatto in questi 5 anni di amministrazione. Il progetto vero, se saremo rieletti, è di confermare la nostra buona amministrazione, questo è il compito".

Lo ha affermato ieri il sindaco Marco Scaramellini, nella conferenza stampa di presentazione delle liste che lo sosterranno nella ricandidatura a primo cittadino del capoluogo valtellinese.

"L’obiettivo - spiega Scaramellini - è proseguire nel percorso di fare qualcosa di utile per gli altri, possibilmente senza aumento di tasse affinchè la città sia sempre più accogliente, viva, dinamica per chi la abita e per chi viene come turista. C’è il bilancio di diversi interventi portati a termine, durante il mandato, e di altri che hanno ottenuto importanti finanziamenti e che sono in corso o lo saranno nei mesi a venire. Penso, ad esempio, alla trasformazione dell’ex ospedale psichiatrico, noto come “Monte Salute“. Vogliamo sempre garantire i servizi e l’assistenza. Se un’opera comportasse più tasse, rinuncerei. E in campo scende la squadra che ha vinto, sulla scia del detto “squadra che vince non si cambia“. Speriamo in un futuro di ripresa dopo le difficoltà legate agli anni della pandemia, ma continueremo ad essere una coalizione compatta che cercherà di cogliere al meglio le opportunità che ci offrono le Olimpiadi.

Un grazie alla cittadinanza che ha partecipato alla nostra azione amministrativa". Hanno poi preso la parola il segretario della Lega, Lorenzo Grillo, vicesindaco che non si ricandida per ragioni di lavoro, Andrea Massera di “Sondrio Liberale“, Ivan Munarini dei “Popolari Retici“, i segretari di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Francesco Romualdi e Claudio Righi, che hanno sottolineato l’importanza del mix fra liste civiche e partitiche nel buon governo dello schieramento che, in 5 anni, "non ha registrato una sola defezione e ha lavorato compatto, in modo pragmatico, ottenendo importanti finanziamenti per lo sviluppo della città"."In intesa con le università - ha detto infine Scaramellini - lavoriamo a realizzare un “hub universitario, certificato dalle facoltà, per consentire anche a chi non può frequentare in presenza di potersi ugualmente iscrivere e seguire i corsi".