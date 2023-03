Vergine dei Miracoli con l’arcivescovo di San Severino Marche

Si è rinnovata alla presenza di centinaia di fedeli il Voto della città di Saronno alla Beata Vergine dei Miracoli: per la 446^ volta i saronnesi, tramite il sindaco Augusto Airoldi, hanno mantenuto fede al giuramento fatto nel 1577 di "nel giorno della festa, 25 marzo, di recarsi in processione al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per offrire le candele (di buona qualità) e celebrare la messa solenne di riconoscenza". A sottolineare il valore di questa tradizione che si rinnova è stato monsignor Francesco Giovanni Brugnano arcivescovo emerito di Camerino San Severino Marche.