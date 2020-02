Ardenno (Sondrio), 5 febbraio 2020 - Le forti raffiche di vento hanno creato problemi anche in Valtellina. Nel territorio comunale di Ardenno la statale 38 dello Stelvio è stata chiusa dalle 16 alle 20 "a causa della presenza di oggetti sulla sede stradale, la statale 38 all'altezza del chilometro 20“, come spiegato in una nota di Anas diffusa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio.

In particolare,il vento ha scoperchiato il tetto di un'abitazione e una parte di esso sia proprio finito sulla sede stradale. Si tratterebbe, da quanto appreso, di un tetto in eternit, materiale potenzialmente pericoloso per la salute, così gli operatori intervenuti sul posto, tra cui personale Anas, agenti della Polizia stradale e Vigili del fuoco, si sono protetti con delle mascherine. Il traffico è stato indirizzato sulla viabilità locale, e, in particolare, le auto vengono deviate verso il centro abitato del paese. Intorno alle 20 la statale è stata riaperta