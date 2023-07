Vasca antincendio sul Magnodeno, prevenire un Yarnell Hill del Lago di Lecco

LECCO

Una grande vasca, non per fare il bagno, ma da cui attingere acqua per spegnere gli incendi ed impedire che le montagne lecchesi si trasformino in una sorta di Yarnell Hill del lago, il paese dell’Arizzona dove nell’estate del 2013 un fulmine innescò un immenso rogo che bruciò oltre 3300 ettari e provocò l’evacuazione della comunità. La vasca antincendio verrà realizzata sul Magnodeno. La realizzeranno i tecnici della Cm del Lario orientale e della Valle San Martino, grazie ad un contributo da 70 mila euro della Provincia. Il bacino servirà anche per gli animali selvatici che avranno un punto dove abbeverarsi durante la siccità. "L’obiettivo comune - spiegano la presidente di Villa Locatelli, Alessandra Hofmann e il consigliere delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti – è quello di poter disporre già dalla prossima stagione invernale del nuovo presidio di particolare interesse per il contrasto agli incendi boschivi". D.D.S.