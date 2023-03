Sondrio, sì alla variante del Pgt: "Ci sarà più verde e meno cemento"

Sondrio – La Sondrio del futuro sarà sempre più green: una città più verde con meno cemento. Tutto nel rispetto della normativa in materia e, soprattutto, per l’esigenza sentita dall’amministrazione comunale di adeguare il Piano di governo del territorio alle proprie linee di sviluppo, presenti e future, per dare attuazione ai progetti già finanziati.

Dopo il passaggio in commissione, è stato il Consiglio comunale ad approvare la variante, nove anni dopo l’ultima modifica. "Da allora la città è cambiata e con essa le esigenze dei cittadini - spiega l’assessore all’Urbanistica, alla Mobilità e all’Ambiente Carlo Mazza -: sin dal nostro insediamento ci siamo impegnati per giungere a una nuova adozione del Pgt per rispettare l’obbligo di aggiornamento del documento di piano, oltre che di adeguamento alle norme nel frattempo introdotte. Si tratta di uno strumento fondamentale per disegnare il futuro della nostra città, partendo dai cambiamenti intervenuti: si evidenzia una riduzione importante delle aree edificabili a vantaggio del verde pubblico, ottemperando in questo alle disposizioni per la riduzione del consumo di suolo previste da una legge regionale. Si intravede la nuova idea di città che abbiamo in mente, sostenibile e al passo con i tempi. Si va verso una connotazione più green di Sondrio e di tutta la Valtellina, anche in ottica olimpica".

A partire dal 2019, è stato condotto un lavoro multidisciplinare approfondito, indispensabile per creare le premesse per il futuro sviluppo. In nove anni si è registrato un mutamento delle condizioni socioeconomiche della città: si è assistito a un’evoluzione da direzionale-terziario a turistico ricettivo e sportivo ricreativo. Sono stati recepiti i numerosi interventi in corso, come Pinqua, Monte Salute, Castel Masegra, ex Fossati, rotonde e sottopassi nuovi o in previsione, lo sviluppo della rete ciclopedonale con i collegamenti al Sentiero Valtellina, al Sentiero Rusca, alla Via dei Terrazzamenti, alla ciclostazione, alla Via dei palazzi e alla passerella. Da cittadini e parti sociali sono pervenuti oltre 100 contributi, che sono stati accolti per la quasi totalità.