Variante di Cisano (Bergamo): sbloccati 10 milioni in più per l'opera

CISANO (Bergamo)

Finalmente. Per la realizzazione della sospirata variante di Cisano lungo l’asse Bergamo-Lecco è proprio il caso di utilizzare una simile espressione. A poco più di un anno dall’approvazione del progetto esecutivo il Governo, attraverso il Comitato per la programmazione e il coordinamento della politica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), ha sbloccato i fondi necessari per l’opera, una delle più attese nella Bergamasca, che snellirà il traffico in una delle zone più congestionate.

Cinquanta milioni, comprensivi dei 9,99 milioni che lo Stato aveva accantonato per accendere un mutuo poi non stipulato, con i 9,99 milioni tornati disponibili. I lavori dovrebbero iniziare il prossimo anno, probabilmente in primavera.

"Finalmente è arrivato il via libera che attendavamo da un anno – sottolinea il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi (nella foto) – Ora possiamo partire". Un’opera i cui costi iniziali erano stati previsti in 40 milioni, successivamente lievitati a 50 per via delle evoluzioni normative legate in particolare agli impianti nelle gallerie e del caro materiali. Il tutto comunque coperto nell’ambito degli accordi, ma l’iter è andato per le lunghe anche per un certo rimpallo tra gli uffici statali competenti. La variante di Cisano rientra nel più ampio collegamento Lecco-Bergamo ed è pensata come una sorta di tangenziale che punta anche a liberare il centro abitato di Cisano dal cosiddetto traffico di attraversamento.

Quello che si andrà a realizzare con questi 50 milioni rappresenta però solo il primo lotto. Il tracciato, lungo circa due chilometri, ha inizio da via Tre Fontane. Da qui si scende – quasi interamente in galleria – verso l’area industriale, si prosegue fino all’innesto con la Provinciale 169 con una rotatoria a Villa d’Adda. Il futuro secondo lotto dovrebbe consistere in un collegamento che dallo svincolo 2 nella zona industriale di Cisano porti verso Bergamo.

M.A.