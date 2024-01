Vandali alla stazione . Distrutte le convalidatrici

MANDELLO DEL LARIO

È di oltre ottomila euro il danno causato dai vandali nella stazione di Mandello del Lario, sulla linea Lecco-Colico. A inizio gennaio sono state fortemente danneggiate quattro convalidatrici di nuova generazione, che erano state installate da Trenord solo pochi mesi fa, ad agosto dello scorso anno. Vengono utilizzate per la convalida dei biglietti ricaricabili in formato Chip-On-Paper e per l’attivazione degli abbonamenti. Una di queste convalidatrici era già stata vandalizzata a novembre scorso e successivamente ripristinata. Ora una nuova incursione, ha distrutto quattro macchinette, spaccando i vetri frontali e rendendo impossibile validare i biglietti, ma allo stesso tempo moltiplicando considerevolmente il danno: in quest’ultimo caso, i costi di riparazione ammontano a oltre ottomila euro. Le apparecchiature sono comunque state riparate e rimesse in funzione. Trenord ha segnalato il danneggiamento, in modo che si possa procedere con verifiche per cercare di capire chi ha commesso il danno, e prendere eventuali decisioni. Pa.Pi.