Valtellina Wine trail al via . Dieci anni di successi

SONDRIO

La rassegna sportiva Valtellina Wine Trail il prossimo 11 novembre spegne le sue prime dieci candeline. Dietro ogni successo si celano il giusto mix di idee, fatiche, lavoro e coraggio. L’ambiziosa decisione di proporre una gara podistica disegnata tra i filari e le cantine è stata presa esattamente dieci anni fa, quando un gruppo di amici, accomunati dalla medesima passione, ha deciso di scommettere su un evento che potesse mettere al centro il territorio, puntando su alcune delle sue peculiarità quali i terrazzamenti vitati e le cantine. Così è nata Valtellina Wine Trail, title sponsor Salumificio Rigamonti, gara di trail running interamente concepita lungo i vigneti del versante retico, con l’attraversamento di otto cantine. Il connubio sport – territorio ha permesso all’evento di crescere in maniera tanto esponenziale da passare dai 700 iscritti della prima edizione ai 3.500 (da ben 43 Paesi) di quella in programma sabato 11.

Il format sarà quello di sempre: 3 distanze (12 km con partenza da Castione, 21 km con partenza da Chiuro e 42 km con partenza da Tirano), con arrivo nella centralissima piazza Garibaldi di Sondrio. Presenti, dopo il debutto dell’anno scorso, anche 15 equipaggi per la camminata sulle Joëlette, le carrozzine offroad per le persone con disabilità.

Anche quest’anno si terrà la Mini Trail (per i bambini), in collaborazione con la Polisportiva Albosaggia, mentre per la 10^ edizione si è deciso di istituire la "Students’ Trail", in programma lunedì 6 novembre nel vigneto La Gatta della casa vinicola Triacca.

Fulvio D’Eri