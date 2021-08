Andalo Valtellino (Sondrio) - Dramma ad Valtellina, dove un ragazzino di 12 anni non è riemerso dopo un tuffo nel fiume. Il piccolo è stato tirato fuori dall'acqua in arresto cardiaco e trasportatro d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Bergamo, dove si trova ora in gravi condizioni: la progonosi è riservata.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi lungo il torrente Lesina, al confine tra i comuni di Andalo Valtellino e Delebio, quest'ultimo paese di residenza del 12enne e della sua famiglia. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, l'automedica e l'ambulanza, oltre a vigili del fuoco e carabinieri. Probabilmente il bambino ha accusato un malore, anche a causa dell'acqua fredda del torrente. A riportarlo a riva, una volta lanciato l'allarme dagli amici che erano con lui al torrente, è stato un altro bagnante. Rianimato sul posto dal personale sanitario, è stato traportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.