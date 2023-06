Valle sempre in “rosa“ Tappe del Giro Under

È una Valtellina che si tinge sempre di rosa. Quando arriva la tarda primavera e le competizioni a tappe del mondo del ciclismo entrano nel vivo ecco che la provincia di Sondrio, ormai immancabilmente, entra in scena allestendo con grande maestria tappe importanti del Giro d’Italia dei "grandi", di quello Under 23 e del Giro Rosa femminile. Quest’anno la Valle è stata protagonista ieri con la tappa regina del Giro d’Italia U23 che ha visto i girini partire da Morbegno e arrivare al passo dello Stelvio. Una super tappa che è anche un grande spot. Ad organizzare e coordinare il tutto è Gigi Negri, direttore del consorzio turistico Media Valtellina e deus ex machina del ciclismo in provincia di Sondrio. "Quest’anno non abbiamo avuto una tappa del Giro d’Italia dei big – dice Negri – ma la Valtellina ha nel cuore il ciclismo e, grazie anche al grande rapporto che abbiamo con gli organizzatori, siamo riusciti ad allestire una bellissima frazione del Giro d’Italia Under 23, una kermesse meno seguita ma di certo non meno importante di una tappa della corsa rosa per eccellenza. E poi è una tappa tutta valtellinese che ci ha permesso di mettere in mostra gran parte del territorio e le sue eccellenze". Fulvio D’Eri