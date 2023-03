Elisoccorso in azione (Archivio)

Valfurva (Sondrio) – Una valanga si è staccata dalla montagna sopra Valfurva, travolgendo e ferendo una persona. È successo nella mattinata intorno alle 10.30.

Sul posto è arrivato l’elicottero del soccorso alpino Valfurva e i sanitari dell’Areu: un 63enne è trasportato all'ospedale di Sondalo, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Gli uomini del soccorso alpino sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza la zona e assicurarsi che non ci siano altre persone coinvolte.