Valfurva (Sondrio), 27 agosto 2019 - La frana del Ruinon, che nei giorni scorsi, a Valfurva, ha scaricato a valle alcuni sassi di grosse dimensioni, non smette di preoccupare. La provinciale 29, infatti, resta ancora chiusa al traffico. "In questi giorni lo scivolamento a valle è calcolato in un metro e mezzo o due al giorno", ha spiegato Luca Dei Cas, responsabile dello staff geologi di Arpa Lombardia. Che ha poi aggiunto: "Il Ruinon è una frana che risente molto delle acque, sia quelle superficiali sia quelle nivali, queste ultime per lo scioglimento delle nevi invernali".

Il maxi dissesto è monitorato dalle apparecchiature di Arpa dal 1997 e si muove, in particolare, nei mesi estivi, in quanto le acque rappresentano un allarmante "carburante" per i suoi movimenti. La chiusura delle strade da giugno, con aperture a singhiozzo, negli ultimi mesi, ha messo in difficoltà l'economia turistica della località della Valtellina.