Valfurva (Sondrio), 21 luglio 2019 - Due escursionisti, un uomo di 43 anni e una donna di 42, di origine italiana ma residenti a Lucerna, in Svizzera, sono stati soccorsi ieri pomeriggio, sabato 21 luglio, a Valfurva. Stavano scendendo dal Pizzo Treséro ma hanno sbagliato strada e sono rimasti bloccati in una zona in cui non riuscivano più ad andare avanti né a tornare indietro. La Centrale ha attivato il Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, stazione di Valfurva, e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. Non appena le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, due tecnici sono stati imbarcati sull’elicottero, decollato da Bergamo, e sono saliti in quota insieme con l’équipe sanitaria e li tecnico Cnsas di elisoccorso. I due escursionisti erano illesi, sono stati trasportati nella piazzola del rifugio Berni.

