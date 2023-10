Valfurva, alpinista cade sull'Ortles: recuperato dagli uomini del Soccorso alpino

Valfurva (Sondrio), 22 ottobre 2023 - Due interventi oggi per i tecnici della Stazione di Valfurva. Il primo allarme è arrivato stamattina poco dopo le 7.30, per un uomo che si era infortunato nella zona del bivacco “Battaglione Skiatori Monte Ortles”, in Vallumbrina, a 3140 m di quota. L’uomo era caduto e aveva riportato una sospetta distorsione a un ginocchio. In un primo momento l’elisoccorso di Sondrio di Areu si è avvicinato ma in quota la visibilità era ridotta, nelle ore precedenti era nevicato. Successivamente il mezzo è atterrato a Valfurva, ha preso a bordo un altro tecnico della stazione e un miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso di arrivare sul paziente. L’uomo è stato valutato e recuperato, infine portato in ospedale. Il secondo intervento nel pomeriggio per un biker caduto con la bicicletta. Aveva riportato un trauma a una spalla. Una squadra è salita in quota, lo ha individuato, hanno eseguito la valutazione sanitaria e lo hanno caricato in barella portandolo fino a un punto in cui l'elisoccorso è riuscito a recuperarlo e portarlo in ospedale.