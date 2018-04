Bormio (Sondrio), 1 aprile 2018 - Due valanghe, che fortunatamente non hanno travolto nessuno, anche grazie alle ordinanze emesse proprio per l’elevato pericolo slavine, e sei turisti, tutti stranieri, denunciati con l’accusa di valanga colposa. Questo il bilancio della giornata di oggi in Alta Valle. Nessuna persona coinvolta, quasi miracolosamente, ma tanta paura poco prima delle 13 per una valanga scesa a Bormio. La neve ha invaso in parte anche la pista da sci, dove fortunatamente non c’era nessuno. Infatti, parte della zona era stata chiusa proprio perché era ritenuto elevato il pericolo che si verificasse un distacco. I soccorritori, presto giunti sul posto, hanno effettuato la bonifica dell’area. Sono scattate anche le indagini, che hanno permesso di individuare lo sciatore che, facendo fuori-pista, ha provocato il distacco. Si tratta di un 30enne, un turista straniero, europeo. È stato denunciato in stato di libertà per valanga colposa, stessa accusa mossa nei confronti di altri 5 sciatori (anche in questo caso turisti) che con il loro passaggio hanno causato il distacco di una valanga del fronte di 40 metri in Valfurva. Anche in questo caso, fortunatamente, nessuno è rimasto sotto l’imponente distacco, ma le conseguenze potevano essere davvero gravi. E gli esperti ricordano: il pericolo-valanghe in questo periodo è marcato (3 su una scala che va da 1 a 5), bisogna prestare la massima attenzione ed evitare il fuoripista.