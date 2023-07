Val Qualido, ritrovato dopo due giorni l'escursionista che si era perso: sta bene

Val Masino (Sondrio), 1 luglio 2023 - Si sono concluse le ricerche dell’escursionista straniero che l’altro giorno aveva attivato il servizio Sos Emergenze per chiedere aiuto dopo essere finito in un punto impervio mentre risaliva da un sentiero in Val Qualido, cel comune valtellinese di Val Masino.

Le comunicazioni poi si erano interrotte e le squadre del Soccorso Alpino, anche con l’aiuto di un elicottero di Areu e i droni della Protezione civile lo hanno cercato per quasi un giorno senza risultato. Solo una serie di ulteriori accertamenti ha permesso infine di rintracciarlo e di confermare che stava bene.

“È importante comunicare sempre, non appena e per quanto possibile, gli eventuali sviluppi di una richiesta di soccorso - ricorda il Soccorso alpino - in Italia il numero unico di emergenza è il 112".