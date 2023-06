Val Masino, escursionista disperso: interrotte le comunicazioni telefoniche, le speranze sono affidate ai droni

Val Masino (Sondrio), 30 giugno 2023 - Sono in corso da giovedì 29 giugno le ricerche di un escursionista che si è perso nella zona della Val Qualido, in Val di Mello. L’ultimo contatto risale a giovedì mattina quando l’uomo ha chiamato i soccorsi spiegando di essere rimasto bloccato in una zona impervia.

Proprio risalendo alla cella agganciata dal telefonino è stato possibile individuare la zona da cui proveniva la chiamata, la poi la batteria si è esaurita e le comunicazioni si sono interrotte. Le ricerche vedono impegnati gli uomini del Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina delle Stazioni di Valmasino e Valchiavenna, le squadre del Soccorso alpino della Guardia di finanza e l’elisoccorso di Sondrio di Areu. Per cercare di localizzare l’escursionista disperso si è deciso di impiegare anche i droni della Protezione civile che stanno esplorando le aree più impervie. Finora però non stato possibile individuarlo.