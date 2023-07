Val Bodengo, turista tedesca 17enne si ferisce mentre fa canyoning: recuperata dall’elisoccorso

Gordona (Sondrio) – Intervento oggi pomeriggio, martedì 11 luglio, per la Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati dalla centrale di Soreu delle Alpi intorno alle 15.45, per una ragazza, una turista tedesca di 17 anni, che stava praticando canyoning sul fiume Boggia lungo il percorso denominato “Bodengo 2”, in val Bodengo, nel territorio del Comune di Gordona.

La giovane aveva riportato traumi alla schiena e necessitava di soccorso. Dalla base di Caiolo è decollato l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; a supporto delle operazioni sono intervenuti i tecnici Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, VII Delegazione, Stazione di Chiavenna e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza di Madesimo. L'équipe dell’elisoccorso ha recuperato la ragazza infortunata e l'ha trasferita in ospedale. L'intervento si è concluso alle 17.