Va a fuoco abitazione Tre animali le vittime

di Roberto Canali

LECCO

Sono rimaste vittime del rogo divampato nell’appartamento in cui vivevano con i loro padroni un cane, un gatto e un pappagallo morti soffocati dal fumo venerdì sera in via don Luigi Monza, nel rione San Giovanni. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Lecco intervenuti con due squadre non c’è stato niente da fare per i tre animali domestici, rimasti intrappolati all’interno dell’abitazione dove i loro padroni li avevano lasciati prima di uscire senza sapere che di lì a breve all’interno della loro casa si sarebbe scatenato l’inferno.

Quando dopo oltre due ore i vigili del fuoco sono riusciti a entrare all’interno dell’appartamento li hanno ritrovati, ormai senza vita, all’interno del locale più devastato dalle fiamme, quello da cui molto probabilmente è divampato il rogo le cui cause sono ancora da determinare.

A uccidere i tre animali però non è stato il fuoco che è divampato, ma il monossido di carbonio che li ha soffocati senza lasciargli scampo. Non avevano possibilitò di fuggire da lì.

L’appartamento è tuttora inagibile. A causare il rogo potrebbe essere stata una candela lasciata accesa all’interno del locale oppure un cortocircuito.

Toccherà ai vigili del fuoco che hanno effettuato i primi rilievi, stabilire se il rogo è partito da lì, magari perché uno dei tre animali di casa l’ha fatta cadere in maniera accidentale.

Non si segnalano altri feriti e intossicati tra i vicini che hanno immediatamente dato l’allarme non appena hanno visto le fiamme e il fumo uscire dalle finestre dell’abitazione nel tentativo anche di portare soccorso ai tre animali rimasti all’interno della casa nella quale si è scatenato il rogo.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per loro. Ai proprietari, oltre ai danni materiali per l’immobile consumato dalle fiamme, è rimasto il grande dolore per aver perso i tre animali domestici da compagnia che li avevano accompagnati per diversi anni. Dei membri della famiglia.