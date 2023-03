Uno spettacolo sensoriale per i bimbi al Teatro Sociale

"Il flauto di Tam Pam", liberamente ispirato al Flauto Magico di Mozart, è il titolo dell’opera per bambini piccoli da 6 a 36 mesi per la stagione 2023, con debutto nazionale al Teatro Sociale di Como domenica 12 marzo. Opera baby è uno spettacolo musicale e sensoriale per bambini dai 6 ai 36 mesi rivolto alle famiglie e agli asili nido, collegato a percorsi di pedagogia del gioco e della musica per educatori e genitori. L’ideazione musicale è tratta dall’opera originale, di cui risalta le arie ricorrenti per invitare all’ascolto. Info www.teatrosocialecomo.it