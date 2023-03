Unione Ciechi Da Ups assegno di 10mila dollari

Il braccio filantropico (The Ups Foundation) della società di spedizioni Ups ha donato 10mila dollari all’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti (Uici) di Bergamo. Paco Conejo, nuovo Country Manager Ups Italia, ha consegnato l’assegno nell’evento al gateway Ups all’aeroporto di Milano-Bergamo - inaugurato a ottobre grazie alla partnership con Sacbo - affermando: "Crediamo fermamente nell’importanza di promuovere una società più inclusiva". E il cavalier Claudio Mapelli, presidente di Uici: "Ringrazio Ups per la sua donazione che sosterrà le iniziative rivolte ai nostri soci per farci sentire un po’ più uomini fra gli uomini". Presente all’evento anche il direttore generale di Sacbo Emilio Bellingardi.