Una serata benefica coi Sulutumana

Una serata in musica per raccogliere fondi che saranno devoluti ai progetti di accoglienza di don Giusto Della Valle e all’Aido di Cantù quella promossa, stasera alle 20.30, al Teatro di Rebbio. Sul palco ci saranno i Sulutumana con il concerto "Amore che dai", l’iniziativa è stata organizzata dal cantautore canturino Andrea Parodi in collaborazione con lo staff del teatro. Per tutti ci sarà la possibilità di cenare, a partire dalle 19.30, con gli artisti e i ragazzi ospiti di don Giusto all’interno della sala. Tutto il ricavato sarà devoluto al progetto di accoglienza della parrocchia di Rebbio, in prima fila nell’aiuto dei migranti.