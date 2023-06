Una selva di cantieri È restyling delle strade

Chiuse le scuole, si apre a Bergamo la stagione delle asfaltature che coincide ogni anno con i mesi estivi, in cui il traffico sulle strade è ridotto. Gli interventi che il Comune porterà a compimento sono previsti in centro e in periferia e riguardano le vie principali, ma anche parcheggi e numerosi marciapiedi.

Si rimetteranno in sesto oltre 44mila metri quadrati d’asfalto, tra strade e marciapiedi, per un valore complessivo di un milione di euro suddivisi in 22 interventi di manutenzione straordinaria. Sono sei i cantieri che, nei prossimi giorni, si apriranno - uno alla volta - sulle strade cittadine e che dureranno uno o più giorni (o notti), a seconda dell’area da riasfaltare.

La più ampia è quella di viale Vittorio Emanuele, con 13mila metri quadrati di nuovo asfalto già posato a metà maggio, pochi giorni prima del passaggio del Giro d’Italia, tra la stazione della funicolare e via Botta. Lavori anche al confine con il Comune di Seriate, in via Lunga, dove oltre al rettilineo saranno rifatte pure le due rotatorie in prossimità degli ingressi della Fiera. Due interventi riguarderanno invece le strade di Città Alta, in particolare viale delle Mura, con lo spalto di San Giovanni, e via Tre Armi, per oltre 7mila metri quadrati.

Lungo il viale delle Mura, così come in viale Giulio Cesare e in via Rampinelli, nel quartiere cittadino di Colognola, gli interventi sulle strade faranno il paio con quelli sui marciapiedi. Da sistemare anche due parcheggi, quello di via Coghetti e una parte di quello della Croce Rossa in via Broseta. Con i lavori in via Moroni sono iniziati, nelle scorse settimane, i cantieri che interesseranno una quindicina di marciapiedi un po’ in tutta la città. Gli interventi previsti dal Comune di Bergamo si concentreranno in queste giornate in via Moroni (da via Carducci a via Palma il Vecchio), via Previtali (da via S.Bernardino a via Moroni), via Zendrini, via Brembilla, viale Corpo Italiano di Liberazione (da via Kolbe a largo Ragazzi del ‘99), via Bonomelli, via S.Giorgio, via XXIV Maggio e viale Papa giovanni XXIII (tra largo Porta Nuova e via d’Alzano). Michele Andreucci