Una petizione anti-movida in municipio

BRENO

I cittadini che risiedono nel centro di Breno non sopportano più la movida serale in centro alla cittadina camuna, dove non mancano schiamazzi e rumori molesti. Le zone che i cittadini ritengono essere prese di mira sono piazzetta Vielmi e le vie attigue, dove ci sono alcuni spiazzi frequentati dai più giovani, che amano fare comunella e qualche volta, forse, alzano troppo i toni o mantengono comportamenti che infastidiscono i residenti, che hanno preso posizione, chiedendo più sicurezza e controlli per fermare la movida molesta.

In sintesi questa è la richiesta avanzata dalla petizione che quaranta cittadini hanno consegnato all’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Panteghini, e ai carabinieri. Nella petizione si chiede "un intervento urgente per i gravi problemi di sicurezza che stanno minando la serenità della comunità". La situazione si protrae dai mesi estivi, con vandalismi, danni alle auto e alle abitazioni, rumori e schiamazzi anche nelle ore notturne. Il culmine degli episodi nella notte di Halloween quando c’è stata tensione tra un gruppo di giovanissimi e alcuni residenti, che hanno lamentato anche lo scoppio di petardi, che hanno causato rumori che hanno rimbombato tra le case. Non solo. Gli abitanti chiedono decoro e pulizia, dato che spesso qualcun fa i propri bisogni tra i vicoli. Ma chiedono anche maggiori controlli. La situazione brenese è simile a quella manifestatasi a Iseo specie nel corso dell’estate. Brescia, per ovviare una situazione simile ma di più ampio respiro a causa delle dimensioni della città, ha deciso di utilizzare dei guardiani con varchi di ingresso alle zone maggiormente frequentate dai ragazzi. Mi.Pra.